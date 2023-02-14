Береговая охрана Грузии проверяет все побережье после взрыва в Батуми

Береговая охрана Грузии приступила к проверке черноморского побережья страны после взрыва, предположительно, морской мины, у побережья Батуми. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении МВД республики.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Сотрудники департамента береговой охраны погранполиции на быстроходных катерах поэтапно осматривают акваторию батумского и потийского портов, а также занимаются мониторингом береговой линии от Анаклии до Сарпи. Соответствующие подразделения Службы по управлению при чрезвычайных ситуациях с использованием специальных дронов также периодически ведут мониторинг," - говорится в заявлении.

В соответствии с международными стандартами, грузинской стороной издан циркуляр о мерах безопасности. Капитаны портов, а также служба гидрографии проинформировали об инциденте местных жителей, коммерческие, транспортные и грузовые суда, добавили в ведомстве.