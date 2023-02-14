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58 минут назад

Береговая охрана Грузии проверяет все побережье после взрыва в Батуми

ТАСС

Береговая охрана Грузии приступила к проверке черноморского побережья страны после взрыва, предположительно, морской мины, у побережья Батуми. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении МВД республики.

Береговая охрана Грузии проверяет все побережье после взрыва в Батуми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сотрудники департамента береговой охраны погранполиции на быстроходных катерах поэтапно осматривают акваторию батумского и потийского портов, а также занимаются мониторингом береговой линии от Анаклии до Сарпи. Соответствующие подразделения Службы по управлению при чрезвычайных ситуациях с использованием специальных дронов также периодически ведут мониторинг," - говорится в заявлении.

В соответствии с международными стандартами, грузинской стороной издан циркуляр о мерах безопасности. Капитаны портов, а также служба гидрографии проинформировали об инциденте местных жителей, коммерческие, транспортные и грузовые суда, добавили в ведомстве.

Грузинский телеканал "Рустави 2" в понедельник сообщил о взрыве в Черном море вблизи береговой линии в грузинском курортном городе Батуми. По предварительной версии, взорвалась дрейфовавшая противокорабельная мина. В связи со случившимся МВД возбудило уголовное дело. Обломки взрывного устройства уже направлены на экспертизу для точного установления его типа.

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