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29 минут назад

Прокуратура заинтересовалась видео с избиением 13-летней девочки школьницами

Газета.Ru

В Карелии прокуратура организовала проверку после публикации видео с жестоким избиением 13-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

На кадрах видно, как одна девочка бьет школьницу руками и ногами. Все это время один подросток снимал происходящее на камеру телефона, а остальные наблюдали со стороны.

Позже правоохранители установили, что издевательство над ребенком произошло 6 февраля неподалеку от одной из школ города Сегежи.

«В настоящее время участники драки установлены. Все из них воспитываются в полных семьях, на профилактических учетах не состоят. ОМВД России по Сегежскому району продолжается процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены на личный контроль прокурора района», — говорится в сообщении.

Также правоохранители проверят деятельность органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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