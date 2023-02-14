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43 минуты назад

Призывавший «взрывать русских» россиянин предстанет перед судом

Lenta.ru

В Новороссийске перед судом предстанет 29-летний местный житель, которого обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Призывавший «взрывать русских» россиянин предстанет перед судом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма») Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, фигурант записал на центральной набережной города и опубликовал в сети несколько роликов, в которых он призывает «взорвать русских» и предлагает дать Вооруженным силам Украины координаты набережной Новороссийска для нанесения ракетного удара. Мужчину выявили и задержали сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области осудили на два года условно за пропаганду терроризма в сети 18-летнего юношу.

Происшествия,Следственный комитет,ФСБ,
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