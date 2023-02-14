СК заинтересовался найденными в центре Москвы человеческими костями

Сотрудники Следственного комитета РФ заинтересовались найденными в центре столицы человеческими костями, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Фото: Мослента Мослента

«16 января во время реконструкции Храма всех святых на Кулишках, расположенного по адресу Славянская площадь, дом 2, были найдены кости человека», — говорится в сообщении источника.

Уточняется, что ведомство уже начало проверку на предмет наличия признаков, квалифицируемых статьями 105 УК РФ («Убийство») и 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).