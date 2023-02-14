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23 минуты назад

Полиция Подмосковья проводит проверку после массовой драки на свадьбе

ТАСС

Сотрудники полиции проводят проверку в Мытищах после массовой драки на свадьбе из-за уборки помещения, пострадали четыре человека, в том числе двое подростков. Об этом ТАСС во вторник сообщили в правоохранительных органах.

Массовая драка произошла на свадьбе в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В настоящее время проводится проверка и устанавливаются обстоятельства массовой драки, которая произошла на свадьбе в коттедже в подмосковных Мытищах. Предварительно, поводом стал конфликт из-за уборки помещения, который перерос в потасовку", - сказал собеседник агентства, добавив, что, предварительно, в драке участвовали не менее десяти человек.

По его словам, помощь медиков потребовалась женщине, которую наняли убрать помещение после торжественного мероприятия, ее супругу, а также их двоим несовершеннолетним дочерям. Врачи диагностировали у них сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.

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