Массовая драка произошла на свадьбе в Подмосковье

"В настоящее время проводится проверка и устанавливаются обстоятельства массовой драки, которая произошла на свадьбе в коттедже в подмосковных Мытищах. Предварительно, поводом стал конфликт из-за уборки помещения, который перерос в потасовку", - сказал собеседник агентства, добавив, что, предварительно, в драке участвовали не менее десяти человек.