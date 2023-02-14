Телефонные мошенники начали пугать россиян частичной мобилизацией

В 2022 году мошенники похитили у россиян 14,165 миллиарда рублей, причем к сценариям звонков от якобы «специалистов службы безопасности банка» или «правоохранительных органов» добавились звонки, связанные с частичной мобилизацией. Об этом говорится в Обзоре операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций, который опубликован на сайте Банка России.

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В регуляторе отметили, что за 2022 год направили операторам связи 756 072 номера телефона мошенников для принятия необходимых мер реагирования.

Несмотря на сокращение количества звонков и использованием городских телефонов, злоумышленники продолжили использовать мобильные телефонные номера (507 467 единиц), а также мессенджеры, рассказали в ЦБ. При этом в ведомстве пояснили, что за год операторы заблокировали более четырех миллионов вызовов (в 2021 году — около двух миллионов) с подменой номера.