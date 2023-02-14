Генпрокуратуру попросили проверить работу турецких строителей в РФ

Трунов является представителем потерпевших и родственников погибших обрушившегося в 2004 году развлекательного комплекса «Трансвааль-парк». В своем обращении в ГП адвокат просит провести проверку качества объектов, строящихся силами турецких стройкомпаний. Кроме того, Трунов просит возбудить уголовные дела, а также наложить арест на активы фирм из Турции.

Он отметил, что сейчас на территории России работают те же компании, что строили в Турции дома, обрушившиеся во время землетрясения. По его словам, после разрушительных землетрясений в 1939 и 1999 годах причинами разрушений зданий называли «плохое качество бетона и арматуры, а также неверные конструктивные решения зданий». Он также напомним, что наказание за погибших и пострадавших в трагедии в «Трансвааль-парке» никто так и не понес.