Генпрокуратуру попросили проверить работу турецких строителей в РФ

После землетрясения в Турции, где оказалось разрушено множество домов, Генпрокуратуру РФ просят провести проверку среди турецких строителей, работающих в России. Об этом ТАСС рассказал адвокат Игорь Трунов.
Трунов является представителем потерпевших и родственников погибших обрушившегося в 2004 году развлекательного комплекса «Трансвааль-парк». В своем обращении в ГП адвокат просит провести проверку качества объектов, строящихся силами турецких стройкомпаний. Кроме того, Трунов просит возбудить уголовные дела, а также наложить арест на активы фирм из Турции.
Он отметил, что сейчас на территории России работают те же компании, что строили в Турции дома, обрушившиеся во время землетрясения. По его словам, после разрушительных землетрясений в 1939 и 1999 годах причинами разрушений зданий называли «плохое качество бетона и арматуры, а также неверные конструктивные решения зданий». Он также напомним, что наказание за погибших и пострадавших в трагедии в «Трансвааль-парке» никто так и не понес.
«Безнаказанность формирует вседозволенность, владельцы турецкого строительного бизнеса ориентированы на максимальное извлечение прибыли, а как иностранные граждане они не могут быть экстрадированы и привлечены к ответственности», - заявил Трунов.
Напомним, в настоящее время в России работают порядка ста стройкомпаний из Турции. Начиная с 1998 года они возвели на территории РФ более 2 тыс. объектов. Таким образом, доля турецких застройщиков составила 19,5%.