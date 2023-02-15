В гараже умершего москвича обнаружили человеческий череп

В Москве полиция начала проверку после обнаружения человеческого черепа в гараже местной жительницы. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает 5-tv.ru .

Череп нашли рабочие во время сноса одного из гаражей на улице Джамгаровской и обратились к правоохранителям. По словам нынешней владелицы гаража, череп еще в конце 90-х принес домой покойный муж. Вдова все это время считала, что он ненастоящий. Предполагается, что мужчина взял череп на работе — он был фельдшером скорой медицинской помощи. Проводится проверка.