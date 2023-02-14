В Казани произошел пожар на складе с резиной

"В 12:00 поступило сообщение о пожаре в Казани по ул. Архангельской, 14. Горение происходит в складском помещении с резинотехническими изделиями. Силы и средства Казанского пожарного гарнизона работают по номеру вызова 1-Бис. Информации о пострадавших не поступало", - сообщили в МЧС.