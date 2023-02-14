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15 минут назад

В Казани произошел пожар на складе с резиной

ТАССиещё 2

Пожар произошел в складском помещении с резинотехническими изделиями в Казани. Информации о пострадавших не поступало, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

"В 12:00 поступило сообщение о пожаре в Казани по ул. Архангельской, 14. Горение происходит в складском помещении с резинотехническими изделиями. Силы и средства Казанского пожарного гарнизона работают по номеру вызова 1-Бис. Информации о пострадавших не поступало", - сообщили в МЧС.

Дым от пожара виден за несколько километров, он окутал один из районов Казани, сообщает корреспондент ТАСС.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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