Хакеры атаковали аэропорт Бахрейна в день годовщины Арабской весны

Хакеры атаковали аэропорт Бахрейна в годовщину начала массовых беспорядков в рамках Арабской весны в этой стране, сообщает агентство Bloomberg.

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Хакерами группировки «Аль-Туфан» («наводнение» на арабском языке) был взломан веб-сайт аэропорта, который был недоступен в течение как минимум получаса. Вместо информации, на сайте было выставлено обращение, в котором хакеры заявили, что совершили взлом «в поддержку революции нашего угнетенного народа Бахрейна».

Предполагается, что эти же хакеры ответственны за взлом веб-сайта газеты Akhbar Al Khaleej.

В Бахрейне массовые протесты начались 14 февраля 2011 года — с требований улучшить ситуацию с правами человека. При этом страна занимает особое положение среди арабских монархий Персидского залива. Бахрейн — место базирования Пятого флота Военно-морских сил США. Кроме того, большинство населения Бахрейна — шииты, а правящий дом и политические элиты — сунниты, что также создавало напряженность.