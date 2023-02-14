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1 час назад

Российская семиклассница впала в кому после курения вейпа

Lenta.ru

Российская школьница покурила вейп, отравилась и впала в кому, сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Российская семиклассница впала в кому после курения вейпа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Семиклассница из Калининграда курила электронное устройство втайне от родителей. В день инцидента у девочки случился приступ рвоты, после этого ее мать обнаружила дочь лежащей без сознания.

Школьницу госпитализировали в детскую областную больницу, после случившегося она впала в кому. Медики диагностировали у девочки отравление неизвестным веществом.

Позже семиклассница пришла в себя и рассказала, что покурила вейп, которым ее угостили знакомые. Вещество из электронного устройства отправили на экспертизу, детали произошедшего выясняются.

Уточняется, что это четвертый случай отравления неизвестным веществом в Калининграде за неделю. 8 февраля стало известно, что в местную реанимацию попали два подростка — согласно предварительной информации, незадолго до потери сознания они покурили вейп в школе. 6 февраля в детскую областную больницу поступила калининградская первокурсница с измененным состоянием сознания, у которой также диагностировали отравление. По словам студентки, она покурила электронное устройство.

Ранее женщина из Санкт-Петербурга обнаружила 23-летнюю дочь в состоянии комы с лежащей рядом электронной сигаретой. Девушку госпитализировали с острым отравлением неустановленным веществом.

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