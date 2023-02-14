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15 минут назад

Троих человек спасли из-под завалов в Турции спустя восемь суток

Никита Бородкин

Спасатели в Турции продолжают находить выживших под завалами зданий. В провинции Адыяман обнаружили 18-летнего юношу по имени Мухаммет, который пролежал под обломками шестиэтажного дома 197 часов, а в турецком Кахраманмараше удалось спасти двух человек, которые находились под руинами в течение 198 часов.

Троих человек спасли из-под завалов в Турции спустя восемь суток
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT, ночью в Адыямане занятые в поисково-спасательной операции шахтеры услышали голос из-под завалов. В течение нескольких часов они прокладывали путь к пострадавшему и обнаружили живого молодого человека. Спасателям удалось подложить под выжившего кусок плотной ткани, чтобы впоследствии вытянуть его из под обломков.

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Во время обрушения Мухаммет находился на третьем этаже здания. Врачи наблюдают у него нарушения в системе кровообращения, из-за чего капельницу ему поставили прямо внутри разрушенного дома. Медики готовы доставить его в больницу сразу, как только появится такая возможность.

Как сообщает РИА Новости, в Кахраманмараше, который стал эпицентром землетрясения, спасатели обнаружили двоих выживших под обломками дома — они провели под завалами 198 часов. Их пол и возраст не уточняется, однако пострадавших уже удалось вызволить и передать медикам для дальнейшего лечения.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошли землетрясения магнитудой 7,4 и 7,6 балла. После них фиксировались повторные толчки — на понедельник, 13 февраля, их число превысило 2,5 тысячи. В результате происшествия обрушились тысячи зданий, множество людей оказались под завалами. В результате стихийного бедствия в Турции погибли 31 643 человека, пострадали свыше 80 тысяч.

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