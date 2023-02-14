Троих человек спасли из-под завалов в Турции спустя восемь суток

Спасатели в Турции продолжают находить выживших под завалами зданий. В провинции Адыяман обнаружили 18-летнего юношу по имени Мухаммет, который пролежал под обломками шестиэтажного дома 197 часов, а в турецком Кахраманмараше удалось спасти двух человек, которые находились под руинами в течение 198 часов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT, ночью в Адыямане занятые в поисково-спасательной операции шахтеры услышали голос из-под завалов. В течение нескольких часов они прокладывали путь к пострадавшему и обнаружили живого молодого человека. Спасателям удалось подложить под выжившего кусок плотной ткани, чтобы впоследствии вытянуть его из под обломков.

Во время обрушения Мухаммет находился на третьем этаже здания. Врачи наблюдают у него нарушения в системе кровообращения, из-за чего капельницу ему поставили прямо внутри разрушенного дома. Медики готовы доставить его в больницу сразу, как только появится такая возможность.

Как сообщает РИА Новости, в Кахраманмараше, который стал эпицентром землетрясения, спасатели обнаружили двоих выживших под обломками дома — они провели под завалами 198 часов. Их пол и возраст не уточняется, однако пострадавших уже удалось вызволить и передать медикам для дальнейшего лечения.