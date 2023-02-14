В столице арестовали уроженца Камеруна: следователи считают, что он обманом продал мужчине «черную бумагу», которая «магическим образом» превращалась в деньги, так камерунец выручил 23 тыс. долларов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Гражданин Камеруна нашел доверчивого мужчину в мессенджере, он сообщил ему о способе легко заработать деньги, сказала Волк, передает РИА «Новости».

Подозреваемый покрасил несколько купюр черной краской, и снял на видео, как эта краска смывается. Так он убедил жертву мошенничества, что денежные знаки проявились.

Уже перед встречей с покупателем подозреваемый нарезал много листов черной бумаги и пояснил мужчине, что через 40 минут краска пропадет, и у того в руках будут настоящие деньги.

За эти черные листы потерпевший отдал более 23 тыс. долларов.

Подозреваемого нашли и задержали, сейчас он арестован. Уголовное дело завели по статье о мошенничестве.