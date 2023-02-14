Против россиянина возбудили дело за выкрики об армии

"Следственным отделом по Ялте установлено, что в 2022 году постановлением городского суда мужчина дважды привлекался к административной ответственности в связи с публичными высказываниями, направленными против использования Вооруженных сил Российской Федерации. Несмотря на это, несколько дней назад житель Ялты, вновь пребывая в нетрезвом состоянии, на остановке общественного транспорта "Садовая" выкрикивал лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии", - сказала она.