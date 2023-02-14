Против россиянина возбудили дело за выкрики об армии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Ялты, который в нетрезвом состоянии на остановке выкрикивал лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии. Об этом сообщила журналистам во вторник представитель Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
"Следственным отделом по Ялте установлено, что в 2022 году постановлением городского суда мужчина дважды привлекался к административной ответственности в связи с публичными высказываниями, направленными против использования Вооруженных сил Российской Федерации. Несмотря на это, несколько дней назад житель Ялты, вновь пребывая в нетрезвом состоянии, на остановке общественного транспорта "Садовая" выкрикивал лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии", - сказала она.
Постнова уточнила, что подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками УФСБ России по Крыму и Севастополю и передан органам следствия.
"В ходе допроса свою вину мужчина признал полностью, в содеянном раскаялся, объяснив свое противоправное поведение злоупотреблением алкогольными напитками. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и события, ему предшествующие", - добавила она.
Также она сообщила, что мужчина подозревается в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами страны своих полномочий в указанных целях.