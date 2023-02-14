У российского Ан-24 отказал двигатель во время полета

У летевшего из Чары в Читу российского пассажирского лайнера Ан-24 отказал двигатель во время полета. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Фото: телеграм-канал «Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России» телеграм-канал «Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России»

Инцидент произошел в понедельник, 13 февраля, в 160 километрах от поселка Чара в Забайкальском крае.

«Самолет осуществил посадку в штатном режиме в аэропорту Читы на вспомогательном двигателе», — рассказали в ведомстве.

В следственном управлении также заявили, что на борту лайнера находилось 48 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не пострадал.

«По данному факту Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по статье 263 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена") УК РФ», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что воздушное судно осмотрено следователями и криминалистами, изъята бортовая документация, опрошены все члены экипажа.