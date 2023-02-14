В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
19 минут назад

У российского пассажирского самолета отказал двигатель во время полета

Lenta.ruиещё 4

У летевшего из Чары в Читу российского пассажирского лайнера Ан-24 отказал двигатель во время полета. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

У российского Ан-24 отказал двигатель во время полета
Фото: телеграм-канал «Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России»телеграм-канал «Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России»

Инцидент произошел в понедельник, 13 февраля, в 160 километрах от поселка Чара в Забайкальском крае.

«Самолет осуществил посадку в штатном режиме в аэропорту Читы на вспомогательном двигателе», — рассказали в ведомстве.

В следственном управлении также заявили, что на борту лайнера находилось 48 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не пострадал.

«По данному факту Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по статье 263 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена") УК РФ», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что воздушное судно осмотрено следователями и криминалистами, изъята бортовая документация, опрошены все члены экипажа.

Ранее в феврале летевший из Самары в Баку пассажирский лайнер резко сменил курс и вернулся в аэропорт вылета. Самолету авиакомпании Utair пришлось сесть в другом городе из-за технической неисправности. Командир российского воздушного судна принял решение о его возврате в связи с неполадкой в работе генератора одного из двигателей.

Происшествия,Следственный комитет,Ютэйр,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители