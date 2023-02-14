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25 минут назад

Россиянин расположил майнинг-ферму в бане и заживо сгорел

Lenta.ru

В селе Введенщина Шелеховского района Иркутской области мужчина расположил майнинг-ферму в бане и заживо сгорел из-за технического сбоя оборудования. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по российскому региону.

Россиянин расположил майнинг-ферму в бане и заживо сгорел
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Когда спасатели прибыли по вызову, вся постройка была охвачена пламенем, в ней обрушились кровля и потолочные перекрытия, а также загорелась припаркованная машина.

На участке пожарных встретил работник с обгоревшими руками и лицом. Он пояснил, что хозяин дачи ночевал на мансардном этаже бани и проснулся, когда часть постройки уже горела. Работник рекомендовал ему выпрыгнуть в окно, однако тот отказался и пошел вниз. Владелец майнинг-фермы не сумел пройти через дым и огонь и умер. Впоследствии при разборе сгоревшей бани был найден его труп. Площадь пожара достигла 36 квадратных метров.

Предварительно, причиной случившегося стало возгорание на майнинговой ферме, которая находилась на веранде бани. До происшествия хозяин подключил к ней еще несколько новых устройств. По словам рабочего, он проснулся от срабатывания сигнализации и заметил, что техника горит.

3 февраля сообщалось, что в Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО) обнаружили тела трех человек после пожара в деревянном вагоне на Брянской улице.

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