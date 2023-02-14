Число погибших в ходе стрельбы в университете Мичигана возросло до трех

Напомним, что полиция штата сообщила о стрельбе в университетском кампусе 14 февраля. Стрелок, предположительно, черный мужчина. О его задержании пока не сообщалось. Первый звонок поступил правоохранителям в 20:40 по местному времени из студенческого кампуса, затем прозвучал еще один вызов в 21:16 из университетского фитнес-центра.