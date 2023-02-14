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1 час назад

Российские спасатели нашли крупную сумму денег под завалами дома в Турции

Елена Прошина

Российские спасатели в ходе разбора завалов жилого дома в Турции нашли 150 тысяч долларов наличными. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Российские спасатели нашли крупную сумму денег под завалами дома в Турции
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, российский спасатели обнаружили крупную сумму денег при вскрытии очередного пласта завалов. Из-под обломков дома извлекли кастрюлю, наполненную 100-долларовыми купюрами. Общая сумма находки составила 150 тысяч долларов, деньги были переданы местной полиции под опись.

Ранее 6 февраля на юго-востоке Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что эти подземные толчки были самыми сильными с 1939 года. По предварительной информации, в результате катастрофы погибли более 31 тысячи человек. Министерство градостроительства и окружающей среды уточнило, что не менее 41 тысячи зданий в пострадавших от землетрясений провинциях Турции разрушены или находятся в аварийном состоянии. Подземные толчки коснулись 10 провинций страны и дошли до соседних государств, включая Сирию.

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