Открывший стрельбу в университете США покончил с собой

Неизвестный, открывший стрельбу в Мичиганском государственном университете в США, покончил с собой. Его мотивы до сих пор не ясны, заявили в местной полиции. Цитату приводит Reuters.

Кампусу теперь ничего не угрожает, заверили сотрудники правоохранительных органов. Личность нападавшего также выясняют.

Подозреваемого описывали как темнокожего мужчину невысокого роста, в красных ботинках, джинсовой куртке и в бейсболке темно-синего цвета. В результате нападения погибли как минимум трое человек, еще пятеро ранены.