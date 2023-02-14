В Москве загорелся автосервис

На улице Декабристов в московском районе Отрадное загорелся автосервис. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: МЧС России МЧС России

Отмечается, что вокруг слышны взрывы. Площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. Спасателям удалось спасти трех человек, которых экстренно передали медикам. Информация о погибших не поступала, на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что на станции метро «Каширская» в Москве произошло возгорание. По данным агентства ТАСС, пожар возник в вестибюле одной из станций столичного метрополитена, находящемся на реконструкции.