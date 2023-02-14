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1 час назад

В Москве загорелся автосервис

Lenta.ru

На улице Декабристов в московском районе Отрадное загорелся автосервис. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В Москве загорелся автосервис
Фото: МЧС РоссииМЧС России

Отмечается, что вокруг слышны взрывы. Площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. Спасателям удалось спасти трех человек, которых экстренно передали медикам. Информация о погибших не поступала, на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что на станции метро «Каширская» в Москве произошло возгорание. По данным агентства ТАСС, пожар возник в вестибюле одной из станций столичного метрополитена, находящемся на реконструкции.

«Около полудня произошел пожар в вестибюле станции метрополитена "Каширская", она на стадии строительства», — пояснили источники.

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