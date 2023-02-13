В Нью-Йорке грузовик сбил восемь пешеходов

В Нью-Йорке в районе Бей-Ридж грузовик компании U-Haul вылетел на тротуар и сбил несколько человек. Водитель транспортного средства сразу после происшествия скрылся с места ЧП, пишет Daily Star.

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Отмечается, что мотивы владельца грузовика пока неизвестны. Вместе с тем, специалисты полагают, что инцидент нельзя назвать случайностью.

В ЧП пострадали восемь человек, двое из них были госпитализированы в критическом состоянии, сообщает портал Abc7ny.