В Ярославской области произошел разрыв на газопроводе

В Мышкинском районе Ярославской области произошел разрыв на газопроводе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС РФ.
Там отметили, что информация о возгорании газопровода в деревне Еремейцево в Мышкинском районе поступила в службу вечером 13 февраля. Разрыв произошел в районе соединения береговой и подводной частей конструкции. Произошедшее привело к факельному горению остатков газа, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.
«По прибытии первых подразделений на месте вызова стало известно, что произошел разрыв газопровода, горения нет, диаметр примерно один метр», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ярославской области.
Пострадавших нет.