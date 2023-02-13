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17 минут назад

В Ярославской области произошел разрыв на газопроводе

Елена Прошина

В Мышкинском районе Ярославской области произошел разрыв на газопроводе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС РФ.

Там отметили, что информация о возгорании газопровода в деревне Еремейцево в Мышкинском районе поступила в службу вечером 13 февраля. Разрыв произошел в районе соединения береговой и подводной частей конструкции. Произошедшее привело к факельному горению остатков газа, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.

«По прибытии первых подразделений на месте вызова стало известно, что произошел разрыв газопровода, горения нет, диаметр примерно один метр», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ярославской области.

Пострадавших нет.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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