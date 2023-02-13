В Ярославской области произошел разрыв на газопроводе

В Мышкинском районе Ярославской области произошел разрыв на газопроводе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС РФ .

Там отметили, что информация о возгорании газопровода в деревне Еремейцево в Мышкинском районе поступила в службу вечером 13 февраля. Разрыв произошел в районе соединения береговой и подводной частей конструкции. Произошедшее привело к факельному горению остатков газа, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.