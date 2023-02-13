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15 минут назад

Известный психолог Сатья Дас ударил женщину во время лекции

Елена Прошина

Блогер-психолог Сатья Дас ударил женщину во время своей лекции в Великом Новгороде. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

12 февраля в новгородском культурном центре «Диалог» состоялась лекция семейного психолога Сатьи Дас. Во время семинара Сатья вступил в конфликт с одной из посетительниц, после чего ударил женщину по голове сумкой.

Свидетели происшествия отмечают, что причиной конфликта послужили провокации со стороны женщины. При этом сам Сатья Дас во время своих выступлений и видео на YouTube утверждал, что ударившему женщину «не может быть оправданий».

Ранее житель Волгоградской области ударил подругу утюгом по лицу из-за её увлечения социальными сетями.

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