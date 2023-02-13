Еще одного человека спасли в Турции спустя 182 часа после землетрясения

В Хатае (Турция) спасатели извлекли из-под завалов 13-летнего подростка. Мальчик чудом остался жив, пишет телеканал TRT Haber.

По данным канала, специалисты экстренных служб каждый час спасают людей из-под обломков зданий, разрушенных в результате сильнейшего землетрясения.

Так, через 175 часов после природной катастрофы, была обнаружена Наиде Умар. Ее доставили в больницу после оказания первой помощи.

На 176-м часу поисково-спасательные группы AFAD, UMKE и Омана обнаружили живого человека в центральном районе Антакьи. Бригады, нашедшие Серапа Донмеза, плакали от радости, уточняет телеканал.

177-й час также доставил радость специалистам. Им удалось спасти 35-летнего Бюньямина Идаджи. Его нашла группа горняков из Сомали, которая вела работы на месте обрушения 8-этажного дома.