Еще одного человека спасли в Турции спустя 182 часа после землетрясения

В Хатае (Турция) спасатели извлекли из-под завалов 13-летнего подростка. Мальчик чудом остался жив, пишет телеканал TRT Haber.
По данным канала, специалисты экстренных служб каждый час спасают людей из-под обломков зданий, разрушенных в результате сильнейшего землетрясения.
Так, через 175 часов после природной катастрофы, была обнаружена Наиде Умар. Ее доставили в больницу после оказания первой помощи.
На 176-м часу поисково-спасательные группы AFAD, UMKE и Омана обнаружили живого человека в центральном районе Антакьи. Бригады, нашедшие Серапа Донмеза, плакали от радости, уточняет телеканал.
177-й час также доставил радость специалистам. Им удалось спасти 35-летнего Бюньямина Идаджи. Его нашла группа горняков из Сомали, которая вела работы на месте обрушения 8-этажного дома.
В ходе дальнейших работ также удалось спасти 26-летнюю Дерью Акдоган (177 час), 6-летнего Хивая Ушера и 70-летнего Нурая Гюрбюза (178), потерявшего сознание человека без документов (179), 39-летнюю Хатидже Акар (180).