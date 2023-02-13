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40 минут назад

На берегу Черного моря в Батуми взорвалась мина

Елена Прошина

На побережье Черного моря в грузинском Батуми взорвалась морская мина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Неопознанный черный объект местные заметили до его детонации и сняли на видео. Спустя несколько минут дрейфующая в море недалеко от берега мина взорвалась. На кадрах видно, как на высоту пятиэтажного дома поднялся столб воды после хлопка. Пока неизвестно откуда приплыла мина.

Сведений о пострадавших нет. Эхо взрыва слышали во многих частях города. На данный момент на месте работают сотрудники МВД и следователи.

В Грузии произошло два землетрясения

Предполагается, что к берегам Батуми мину принес бушующий сейчас там шторм.

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