Женщина нашла в купленной рыбе живого паразитического червя

Жительница Сингапура нашла в купленной рыбе живого червя, пишет Mothership. По словам женщины, после этого ее аппетит был окончательно испорчен.

Фото: Jayice Tan/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Jayice Tan/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Как рассказала женщина, она купила на рынке готовое блюдо, состоявшее из рыбы и риса. Придя домой, сингапурка с супругом сели ужинать, но трапеза быстро закончилась, когда пара обнаружила в морепродукте живого червя.

«Это был живой и извивающийся паразитический червь. Мы были в шоке», — рассказала покупательница.

Женщина добавила, что ситуация ее неприятно удивила, так как является постоянной покупательницей в магазине, и она была уверена, что там следят за качеством продуктов.

«Мы теперь чувствуем себя некомфортно, постоянное чувство тошноты», — пожаловалась пострадавшая.