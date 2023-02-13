В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
17 минут назад

Женщина нашла в купленной рыбе живого паразитического червя

Газета.Ru

Жительница Сингапура нашла в купленной рыбе живого червя, пишет Mothership. По словам женщины, после этого ее аппетит был окончательно испорчен.

Женщина нашла в купленной рыбе живого паразитического червя
Фото: Jayice Tan/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)Jayice Tan/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Как рассказала женщина, она купила на рынке готовое блюдо, состоявшее из рыбы и риса. Придя домой, сингапурка с супругом сели ужинать, но трапеза быстро закончилась, когда пара обнаружила в морепродукте живого червя.

«Это был живой и извивающийся паразитический червь. Мы были в шоке», — рассказала покупательница.

Женщина добавила, что ситуация ее неприятно удивила, так как является постоянной покупательницей в магазине, и она была уверена, что там следят за качеством продуктов.

«Мы теперь чувствуем себя некомфортно, постоянное чувство тошноты», — пожаловалась пострадавшая.

В самом магазине пока не прокомментировали инцидент.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители