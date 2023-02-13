Выступавший за свободное ношение оружия адвокат застрелился в кабинете МРТ

В Бразилии 40-летний адвокат получил смертельное ранение из пистолета в кабинете МРТ. Об этом сообщает Jam Press.
Инцидент произошел 16 января в клинике в Сан-Паулу, куда мужчина повез свою мать на обследование. Перед тем, как он вошел в кабинет с аппаратом МРТ, медики попросили его снять все металлические предметы. Однако адвокат не сообщил о том, что при нем есть огнестрельное оружие, и вошел в кабинет с пистолетом.
Магнитное поле сканера МРТ вытащило оружие из-за пояса, и пистолет выстрелил бразильцу в живот. Спустя три недели мужчина скончался в больнице.
Отмечается, что адвокат имел разрешение на ношение оружия, а пистолет был официально зарегистрирован. При жизни бразилец выступал в поддержку свободного ношения оружия.
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