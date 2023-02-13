Выступавший за свободное ношение оружия адвокат застрелился в кабинете МРТ

Инцидент произошел 16 января в клинике в Сан-Паулу, куда мужчина повез свою мать на обследование. Перед тем, как он вошел в кабинет с аппаратом МРТ, медики попросили его снять все металлические предметы. Однако адвокат не сообщил о том, что при нем есть огнестрельное оружие, и вошел в кабинет с пистолетом.