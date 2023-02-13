В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
9 минут назад

Адвокат, выступавший за свободное ношение оружия, случайно застрелился в кабинете МРТ

Газета.Ru

В Бразилии 40-летний адвокат получил смертельное ранение из пистолета в кабинете МРТ. Об этом сообщает Jam Press.

Выступавший за свободное ношение оружия адвокат застрелился в кабинете МРТ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел 16 января в клинике в Сан-Паулу, куда мужчина повез свою мать на обследование. Перед тем, как он вошел в кабинет с аппаратом МРТ, медики попросили его снять все металлические предметы. Однако адвокат не сообщил о том, что при нем есть огнестрельное оружие, и вошел в кабинет с пистолетом.

Магнитное поле сканера МРТ вытащило оружие из-за пояса, и пистолет выстрелил бразильцу в живот. Спустя три недели мужчина скончался в больнице.

Отмечается, что адвокат имел разрешение на ношение оружия, а пистолет был официально зарегистрирован. При жизни бразилец выступал в поддержку свободного ношения оружия.

Ранее стало известно, что в Тыве депутат регионального парламента застрелил 38-летнего мужчину во время охоты.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители