Экс-замглавы управления МВД по борьбе с экстремизмом покончил с собой

Тело бывшего заместителя начальника Главного управления МВД РФ по борьбе с экстремизмом генерал-майора Владимира Макарова найдено в подмосковной деревне Голиково. Как сообщили ТАСС в понедельник в правоохранительных органах, он покончил с собой.