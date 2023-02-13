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17 минут назад

В Подмосковье покончил с собой экс-замглавы управления МВД по борьбе с экстремизмом

ТАССиещё 1

Тело бывшего заместителя начальника Главного управления МВД РФ по борьбе с экстремизмом генерал-майора Владимира Макарова найдено в подмосковной деревне Голиково. Как сообщили ТАСС в понедельник в правоохранительных органах, он покончил с собой.

Экс-замглавы управления МВД по борьбе с экстремизмом покончил с собой
Фото: ТАССТАСС

"Инцидент произошел утром 13 февраля. В дачном доме в подмосковной деревне Голиково найдено тело 72-летнего бывшего заместителя начальника Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД генерал-майора Владимира Макарова. Предварительно установлено, что он совершил самоубийство", - сказал собеседник агентства.

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Генерал-майор Макаров в январе этого года был освобожден от должности заместителя начальника Главного управления МВД по борьбе с экстремизмом.

Происшествия,Владимир Макаров,МВД России,
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