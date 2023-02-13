Экс-замглавы управления МВД по борьбе с экстремизмом покончил с собой

Тело бывшего заместителя начальника Главного управления МВД РФ по борьбе с экстремизмом генерал-майора Владимира Макарова найдено в подмосковной деревне Голиково. Как сообщили ТАСС в понедельник в правоохранительных органах, он покончил с собой.
"Инцидент произошел утром 13 февраля. В дачном доме в подмосковной деревне Голиково найдено тело 72-летнего бывшего заместителя начальника Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД генерал-майора Владимира Макарова. Предварительно установлено, что он совершил самоубийство", - сказал собеседник агентства.
Генерал-майор Макаров в январе этого года был освобожден от должности заместителя начальника Главного управления МВД по борьбе с экстремизмом.