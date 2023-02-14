Генпрокуратуру попросили проверить работу турецких строителей в РФ

«Я прошу принять меры прокурорского реагирования и организовать проверку качества строительства объектов, построенных и строящихся в России строительными компаниями из Турции, а также решить вопрос о возбуждении уголовных дел и наложить арест на имущество и активы турецких компаний в обеспечение возмещения вреда, причиненного российским гражданам как в Турции, так и в нашей стране», — пояснил он.