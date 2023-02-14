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36 минут назад

Генпрокуратуру РФ попросили проверить работу турецких строителей в России

Газета.Ruиещё 4

Адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы родственников погибших при обрушении крыши спортивно-развлекательного комплекса «Трансвааль-парк» в 2004 году, заявил, что он обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить строителей из Турции в России после разрушительного землетрясения в Турции. Об этом сообщает ТАСС.

Генпрокуратуру попросили проверить работу турецких строителей в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я прошу принять меры прокурорского реагирования и организовать проверку качества строительства объектов, построенных и строящихся в России строительными компаниями из Турции, а также решить вопрос о возбуждении уголовных дел и наложить арест на имущество и активы турецких компаний в обеспечение возмещения вреда, причиненного российским гражданам как в Турции, так и в нашей стране», — пояснил он.

Трунов отметил, что в России работают 13 крупных турецких строительных компаний, которые строили объекты в пострадавших от землетрясения районах Турции.

Ранее мэр турецкого Эрзиня Оккеш Эльмасоглу рассказал, почему в городе не рухнуло ни одно здание при землетрясении. По его словам, этого удалось добиться благодаря отказу от незаконного строительства.

Происшествия,Игорь Трунов,Генпрокуратура РФ,
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