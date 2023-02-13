Неизвестный попытался поджечь здание мирового суда на улице Габишева в Казани, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Согласно представленной информации, около 15:00 мск неизвестный попытался поджечь здание, в результате чего пластиковое окно суда обгорело. Очевидцы сообщают, что на месте происшествия стоит запах ацетона. Представители правоохранительных органов уже осматривают здание, неизвестный скрылся, его мотивы в настоящее время неизвестны.

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