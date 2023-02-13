В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
42 минуты назад

Mash: в Казани неизвестный попытался поджечь здание суда

Газета.Ru

Неизвестный попытался поджечь здание мирового суда на улице Габишева в Казани, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Согласно представленной информации, около 15:00 мск неизвестный попытался поджечь здание, в результате чего пластиковое окно суда обгорело. Очевидцы сообщают, что на месте происшествия стоит запах ацетона. Представители правоохранительных органов уже осматривают здание, неизвестный скрылся, его мотивы в настоящее время неизвестны.

12 февраля в Азнакаево невменяемая пенсионерка зашла в отделение банка, разлила около банкоматов легковоспламеняющуюся жидкость и подожгла.

Ранее в Амурской области задержали токаря за поджог аппаратуры военкомата.

7 февраля в Кировской области задержали мужчину за призывы к сопротивлению мобилизации и поджогам военкоматов. Возбуждено уголовное дело по статьям о публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности.

Происшествия,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители