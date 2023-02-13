В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
1 час назад

Россиянин ударил подругу утюгом по лицу из-за общения в соцсетях

Lenta.ruиещё 2

В городе Камышине Волгоградской области 41-летний мужчина ударил подругу утюгом по лицу. По его убеждению, женщина много времени проводила в соцсетях и небрежно относилась к домашним обязанностям, сообщает пресс-служба областного управления МВД России.

Россиянин ударил подругу утюгом по лицу из-за общения в соцсетях
Фото: ТАССТАСС

«Камышанину не понравилось, что его 48-летняя сожительница слишком много времени уделяет общению в социальных сетях, и он стал упрекать ее в небрежном ведении домашнего хозяйства», — рассказали в ведомстве, уточнив, что в это время мужчина и женщина находились в состоянии алкогольного опьянения.

Между сожителями возник конфликт, в ходе которого россиянка схватила утюг и пригрозила ударить обидчика. В ответ на это мужчина выхватил предмет из рук подруги и нанес ей удар утюгом в область лица.

После случившегося женщина вызвала скорую помощь, ее госпитализировали. Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов, он признался в содеянном. В отношении камышанина возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее сообщалось, что житель Томской области поругался с подругой, напал на нее и жестоко избил мясорубкой на глазах у детей. На помощь женщине пришел ее родственник.

Происшествия,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители