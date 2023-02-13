На складе в российском городе произошел крупный пожар

Пожар на складе произошел в Красноярске. Площадь возгорания составляет 6 тыс. кв. метров. Об этом пишет РИА Новости.
Как уточнили в пресс-службе МЧС России, склад расположен на улице Пограничников. В настоящее время огонь распространился на площади 6 тыс. кв. метров. По словам очевидцев, горит склад в районе автобусной остановки «Кирпичная».
К ликвидации возгорания привлечены около 40 человек и 11 единиц техники, проводится наращивание группировки сил и средств.
Ранее пожар произошел в одной из строящихся башен «Москва-Сити». Огонь распространился на площади 100 кв. м. Очаг пожара был расположен на четвертом этаже башни Moscow Towers, горели строительные материалы. В результате ЧП никто не пострадал - на момент пожара людей в здании не было.