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3 минуты назад

На складе в российском городе произошел крупный пожар

Елена Прошина

Пожар на складе произошел в Красноярске. Площадь возгорания составляет 6 тыс. кв. метров. Об этом пишет РИА Новости.

На складе в российском городе произошел крупный пожар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили в пресс-службе МЧС России, склад расположен на улице Пограничников. В настоящее время огонь распространился на площади 6 тыс. кв. метров. По словам очевидцев, горит склад в районе автобусной остановки «Кирпичная».

К ликвидации возгорания привлечены около 40 человек и 11 единиц техники, проводится наращивание группировки сил и средств.

Ранее пожар произошел в одной из строящихся башен «Москва-Сити». Огонь распространился на площади 100 кв. м. Очаг пожара был расположен на четвертом этаже башни Moscow Towers, горели строительные материалы. В результате ЧП никто не пострадал - на момент пожара людей в здании не было.

Происшествия,МЧС России,
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