На складе в российском городе произошел крупный пожар

Пожар на складе произошел в Красноярске. Площадь возгорания составляет 6 тыс. кв. метров. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как уточнили в пресс-службе МЧС России, склад расположен на улице Пограничников. В настоящее время огонь распространился на площади 6 тыс. кв. метров. По словам очевидцев, горит склад в районе автобусной остановки «Кирпичная».

К ликвидации возгорания привлечены около 40 человек и 11 единиц техники, проводится наращивание группировки сил и средств.