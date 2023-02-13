МВД России объявило в розыск блогера Nekoglai

МВД России объявило блогера Nekoglai (настоящее имя — Николай Лебедев) в розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

В ответе на запрос СМИ не уточняется статья уголовного кодекса, которая инкриминируется блогеру.

Напомним, что в ноябре Nekoglai был задержан в Москве после публикации пародии на видео, в котором российский военный, находясь в окопе, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Позднее он назвал это видео «большой ошибкой».

9 ноября суд оштрафовал блогера за нарушение миграционного законодательства на 5 тысяч рублей. 24 ноября его принудительно выдворили на территорию Молдавии, гражданином которой он является.