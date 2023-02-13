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41 минуту назад

МВД России объявило в розыск блогера Nekoglai

Никита Бородкин

МВД России объявило блогера Nekoglai (настоящее имя — Николай Лебедев) в розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

В ответе на запрос СМИ не уточняется статья уголовного кодекса, которая инкриминируется блогеру.

Напомним, что в ноябре Nekoglai был задержан в Москве после публикации пародии на видео, в котором российский военный, находясь в окопе, откидывает гранаты, сброшенные на него с дрона. Позднее он назвал это видео «большой ошибкой».

9 ноября суд оштрафовал блогера за нарушение миграционного законодательства на 5 тысяч рублей. 24 ноября его принудительно выдворили на территорию Молдавии, гражданином которой он является.

Накануне глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в отношении Лебедева возбудили уголовное дело по статье о клевете за распространение о ней ложной информации, а также последовавшим «угрозами убийства». Отметим, что задержали Nekoglai после того, как Мизулина заявила о своем намерении обратиться в Генпрокуратуру.

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