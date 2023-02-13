Мертвого арестанта нашли в московском СИЗО среди 22 сокамерников

В камере московского СИЗО «Матросская тишина» обнаружен мертвым один из подследственных. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

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По его словам, на теле погибшего нет видимых следов травм. Его нашли утром 13 февраля.

Заключенный содержался с 22 сокамерниками. Его обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти и грабеже.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту случившегося, тело направлено на экспертизу для установления причин смерти.