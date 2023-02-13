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43 минуты назад

Мертвого арестанта нашли в московском СИЗО среди 22 сокамерников

Lenta.ru

В камере московского СИЗО «Матросская тишина» обнаружен мертвым один из подследственных. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

Мертвого арестанта нашли в московском СИЗО среди 22 сокамерников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, на теле погибшего нет видимых следов травм. Его нашли утром 13 февраля.

Заключенный содержался с 22 сокамерниками. Его обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти и грабеже.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту случившегося, тело направлено на экспертизу для установления причин смерти.

12 января сообщалось, что в изоляторе временного содержания дежурной части отдела МВД в Донецке Ростовской области обнаружено тело задержанного. Он был задержан по подозрению в грабеже и неправомерном завладении автомобилем. В ходе очередной проверки полицейские нашли мужчину 1985 года рождения без признаков жизни. Они вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть задержанного.

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