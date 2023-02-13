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1 час назад

В Турции спасатели вытащили живой из-под завалов четырехлетнюю девочку

ТАСС

Спасатели в турецком городе Адыяман смогли вытащить живой из-под завалов четырехлетнюю девочку Мирай. Об этом сообщил в понедельник министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу на своей странице в Twitter.

В Турции спасатели вытащили живой из-под завалов четырехлетнюю девочку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"На 178-й час после землетрясения в Адыямане спасена четырехлетняя Мирай. Она жива и здорова", - написал он.

По последним данным, в результате землетрясений на юго-востоке Турции, произошедших 6 февраля, погибли 31 643 человека, пострадали 80 278 человек. 6 444 здания разрушены. В регионе до сих пор продолжаются спасательные работы, ведутся разборы завалов. Спасатели все еще регистрируют признаки жизни под грудами бетона, несмотря на то что с момента обрушения прошло уже больше недели, а температура воздуха ночью опускается до минусовых значений.

Происшествия,землетрясение,
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