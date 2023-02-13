На станции метро молодой человек разбежался и разбил створки турникета. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 13 февраля.

По ее словам, инцидент произошел в вестибюле станции «Планерная». Перед выходом на улицу молодой человек 2002 года рождения разбежался и влетел в створки турникета, чтобы разбить их. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

По данному факту прокуратура Московского метрополитена проводит проверку. В ведомстве напомнили, что такие действия квалифицируются как вандализм. За подобные преступления предусмотрена уголовная ответственность.