В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

«Ноги там валяются»: в Сибири главу села заподозрили в двойном убийстве

News.ru

В селе Михайловка Красноярского края главу сельсовета Владимира Паукова заподозрили в незаконном убийстве беременной лосихи с детенышем, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Показания против него дал местный житель. В Сети опубликованы кадры с места, где сохатые были обнаружены разделанными.

Ноги вон там везде валяются. Птицы уже растаскивают. Вторая побойка, если я не ошибаюсь, будет двести метров от заказника, — говорит закадровый голос на записи.

Животные почти всю зиму жили в заказнике на границе Ужурского и Назаровского районов. Российские инспекторы подкармливали их и привозили соль.

Сам Пауков вину отрицает, но заявляет, что готов ответить по закону, если против него заведут уголовное дело. Также он признал, что у него дома имеется охотничье ружье.

Пресс-служба администрации Назаровского района сообщала, что о появлении в лесу браконьеров стало известно от местных жителей. Браконьеры устроили погоню за лосями на нескольких снегоходах, выгнали испуганных животных из заказника, окружили и жестоко расправились.

Ранее Следственный комитет России по Республике Тыва возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего уроженца Эрзинского района, депутата Верховного хурала Тувы от партии «Единая Россия» Эчис-Балдира Нурзата. По версии следствия, 12 февраля 2023 года во время охоты в местечке Хондей Эрзинского района подозреваемый увидел через тепловизор объект и принял его за животное, выстрелив из ружья. На месте было обнаружено тело 38-летнего местного жителя.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,Единая Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители