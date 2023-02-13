В селе Михайловка Красноярского края главу сельсовета Владимира Паукова заподозрили в незаконном убийстве беременной лосихи с детенышем, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Показания против него дал местный житель. В Сети опубликованы кадры с места, где сохатые были обнаружены разделанными.

Ноги вон там везде валяются. Птицы уже растаскивают. Вторая побойка, если я не ошибаюсь, будет двести метров от заказника, — говорит закадровый голос на записи.

Животные почти всю зиму жили в заказнике на границе Ужурского и Назаровского районов. Российские инспекторы подкармливали их и привозили соль.

Сам Пауков вину отрицает, но заявляет, что готов ответить по закону, если против него заведут уголовное дело. Также он признал, что у него дома имеется охотничье ружье.

Пресс-служба администрации Назаровского района сообщала, что о появлении в лесу браконьеров стало известно от местных жителей. Браконьеры устроили погоню за лосями на нескольких снегоходах, выгнали испуганных животных из заказника, окружили и жестоко расправились.