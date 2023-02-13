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9 минут назад

Поссорившийся с учителем школьник покончил с собой

News.ru

Девятиклассник покончил с собой в подмосковном Раменском, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам родителей, мальчик не говорил о каких-то проблемах, у него не было суицидальных мыслей.

Поссорившийся с учителем школьник покончил с собой
Фото: ТАССТАСС

По данным канала, ученики рассказали о ссоре с учителем. Якобы педагог назвал подростка «лишним в классе, школе и мире».

Полиция проводят проверку по факту смерти школьника.

Ранее в Самарской области 15-летняя девятиклассница пыталась покончить с собой. Ранее школьница потеряла паспорт и ей предстояло сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ).

Ранее в Химках школьница напала с ножом на свою одноклассницу в туалете. Пострадавшую госпитализировали. На ее лице насчитывалось 26 ножевых порезов, на теле — еще около 20 глубоких ран. Возбуждено два уголовных дела по фактам покушения на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы.

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