Поссорившийся с учителем школьник покончил с собой

Девятиклассник покончил с собой в подмосковном Раменском, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам родителей, мальчик не говорил о каких-то проблемах, у него не было суицидальных мыслей.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным канала, ученики рассказали о ссоре с учителем. Якобы педагог назвал подростка «лишним в классе, школе и мире».

Полиция проводят проверку по факту смерти школьника.

Ранее в Самарской области 15-летняя девятиклассница пыталась покончить с собой. Ранее школьница потеряла паспорт и ей предстояло сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ).