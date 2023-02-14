Число жертв землетрясений в Турции увеличилось до 32 тысяч

Число жертв землетрясений в Турции выросло до 31 643. Об этом сообщили в управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий AFAD, передает газета Milliyet.

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При этом пострадали в результате катастрофы 195 962 человека, их эвакуировали в безопасные области.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что спасателям в течение девяти дней удалось извлечь из-под завалов свыше 8 тыс. человек.

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое, по словам президента Эрдогана, стало самым мощным с 1939 года. В тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Впоследствии афтершоки раздались в Сирии, где также погибли люди, в Иране и ряде других стран региона.

Ранее сообщалось, что спустя 198 часов после землетрясения в турецком Кахраманмараше из-под обломков разрушенного дома вытащили двух живых человек.