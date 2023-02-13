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46 минут назад

Пассажиры на несколько часов застряли в Пулково из-за сломанного самолета

Елена Прошина

Из-за неисправности самолета пассажиры рейса Санкт-Петербург-Москва уже несколько часов не могут вылететь из Пулково. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Пассажиры на несколько часов застряли в Пулково из-за сломанного самолета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самолет должен был вылететь в Москву еще в 8:50, однако при запуске двигателя все почувствовали нехарактерную вибрацию и шум. Было решено пересадить пассажиров на другой самолет. Но и второй борт до сих пор не взлетел, люди находятся в салоне и ждут вылета.

Из-за задержки у многих пропадают стыковочные рейсы. Пассажирам пообещали возместить стоимость билетов, в случае если они не успеют на самолет.

Ранее стало известно, что в понедельник в столичных аэропортах было задержано и отменено 20 рейсов. Так, в Шереметьево задержали 4 рейса. Во Внуково отменено 4 рейса, еще 5 задержано. В аэропорту Домодедово задержали 7 вылетов, еще 3 отменили.

Происшествия,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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