Пассажиры на несколько часов застряли в Пулково из-за сломанного самолета

Из-за неисправности самолета пассажиры рейса Санкт-Петербург-Москва уже несколько часов не могут вылететь из Пулково. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
Самолет должен был вылететь в Москву еще в 8:50, однако при запуске двигателя все почувствовали нехарактерную вибрацию и шум. Было решено пересадить пассажиров на другой самолет. Но и второй борт до сих пор не взлетел, люди находятся в салоне и ждут вылета.
Из-за задержки у многих пропадают стыковочные рейсы. Пассажирам пообещали возместить стоимость билетов, в случае если они не успеют на самолет.
Ранее стало известно, что в понедельник в столичных аэропортах было задержано и отменено 20 рейсов. Так, в Шереметьево задержали 4 рейса. Во Внуково отменено 4 рейса, еще 5 задержано. В аэропорту Домодедово задержали 7 вылетов, еще 3 отменили.