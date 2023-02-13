СК проверит причастность азербайджанского наемника к расстрелу российских пленных на Украине

Ранее сообщалось, что управление верховного комиссара ООН по правам человека считает подлинным видео с кадрами расстрела российских военнопленных. По ее словам, Управление верховного комиссара выразило обеспокоенность украинскому Минобороны по поводу обращения с военнопленными, включая предполагаемые убийства. Она также рассказала, что ООН известно и о другом видео, которое включает дополнительные кадры первоначального инцидента и показывает украинского солдата, признающегося в убийстве и пытающегося оправдать его, утверждая, что жертвы отказались сдаться или что они были бойцами ЧВК "Вагнер".