СК проверит причастность азербайджанского наемника к расстрелу российских пленных на Украине

СК России выяснит, причастен ли азербайджанский наемник к расстрелу российских военнопленных на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Как утверждает СК, в социальных сетях появилось видео, на котором российского военнопленного заставляют произносить лозунги, а в кадре видно азербайджанского наемника.
Ранее сообщалось, что управление верховного комиссара ООН по правам человека считает подлинным видео с кадрами расстрела российских военнопленных. По ее словам, Управление верховного комиссара выразило обеспокоенность украинскому Минобороны по поводу обращения с военнопленными, включая предполагаемые убийства. Она также рассказала, что ООН известно и о другом видео, которое включает дополнительные кадры первоначального инцидента и показывает украинского солдата, признающегося в убийстве и пытающегося оправдать его, утверждая, что жертвы отказались сдаться или что они были бойцами ЧВК "Вагнер".
Пресс-секретарь подчеркнула, что подобные действия не могут быть оправданы в соответствии с международным гуманитарным правом.