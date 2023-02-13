В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

СК выяснит, причастен ли азербайджанский наемник к расстрелу российских пленных на Украине

Газета.Ru

СК России выяснит, причастен ли азербайджанский наемник к расстрелу российских военнопленных на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

СК проверит причастность азербайджанского наемника к расстрелу российских пленных на Украине
Фото: ТАССТАСС

Как утверждает СК, в социальных сетях появилось видео, на котором российского военнопленного заставляют произносить лозунги, а в кадре видно азербайджанского наемника.

Ранее сообщалось, что управление верховного комиссара ООН по правам человека считает подлинным видео с кадрами расстрела российских военнопленных. По ее словам, Управление верховного комиссара выразило обеспокоенность украинскому Минобороны по поводу обращения с военнопленными, включая предполагаемые убийства. Она также рассказала, что ООН известно и о другом видео, которое включает дополнительные кадры первоначального инцидента и показывает украинского солдата, признающегося в убийстве и пытающегося оправдать его, утверждая, что жертвы отказались сдаться или что они были бойцами ЧВК "Вагнер".

Пресс-секретарь подчеркнула, что подобные действия не могут быть оправданы в соответствии с международным гуманитарным правом.

Происшествия,Следственный комитет,ООН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители