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19 минут назад

СМИ: газопровод загорелся в Вологодской области

Никита Бородкин

Газопровод Трансгаз-Ухта загорелся в Нюксенском районе Вологодской области утром в понедельник, 13 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба регионального ГУ МЧС.

СМИ: газопровод загорелся в Вологодской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Разрыв с возгоранием произошел 13 февраля в 04:55 мск. На месте наблюдалось факельное горение. Участок газопровода перекрыли, огонь удалось локализовать, а после ликвидировать. Пострадавших, по информации МЧС, в инциденте нет.

Как сообщает «Интерфакс», глава Нюксенского района Игорь Чугреев рассказал, что речь идет об участке газопровода Ухта — Торжок, который является транзитным. В течения дня в районе пройдет заседание комиссии по ЧП.

В службе по связям с общественностью «Газпром трансгаз Ухта» заявили, что газоснабжение потребителей после аварии обеспечивается в полном объеме по параллельным ниткам газопроводов. Расследованием причин произошедшего займется специальная комиссия.

Происшествия,Газпром,
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