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27 минут назад

Посетители кафе избили российского полицейского и отсекли ему полпальца

Lenta.ruиещё 3

В Нижегородской области полицейский лишился половины пальца во время потасовки в местном кафе. Об этом сообщает Baza.

Посетители кафе избили российского полицейского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел утром 11 февраля. Старший лейтенант, работающий участковым уполномоченным, в гражданской одежде пришел с братом в кафе города Лысково. Двое посетителей узнали полицейского и стали его оскорблять. Затем конфликт перерос в драку, в ходе которой один из зачинщиков вытащил нож и отсек фалангу пальца участковому, а его брата ударил лезвием по лицу.

После поножовщины нападавшие сбежали. Одного уже задержали, второй еще в розыске. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

12 февраля сообщалось, что в Свердловской области суд приговорил к двум годам лишения свободы местного жителя за нападение на полицейского. Летом пьяный мужчина был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств совершенного правонарушения. Там он оскорбил сотрудника МВД и ударил его.

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