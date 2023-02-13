В Тихом океане в понедельник недалеко от Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом РИА Новости сообщили в островном филиале Единой геофизической службы РАН.

По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, подземные толчки зарегистрированы в 16.56 (8.56 по мск). Эпицентр располагался в 59 километрах южнее от острова Симушир. Она уточнила, что очаг находился на глубине 101 км. При этом жители острова Итуруп толчки не ощущали.

Ранее землетрясение магнитудой 4 произошло в Казахстане. Подземные толчки были зафиксированы в 15.35 мск и ощущались недалеко от границы с Россией. Эпицентр находился в Катон-Карагайском районе Казахстана, который имеет границу с РФ.