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52 минуты назад

У Курил произошло землетрясение

Елена Прошина

В Тихом океане в понедельник недалеко от Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом РИА Новости сообщили в островном филиале Единой геофизической службы РАН.

По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, подземные толчки зарегистрированы в 16.56 (8.56 по мск). Эпицентр располагался в 59 километрах южнее от острова Симушир. Она уточнила, что очаг находился на глубине 101 км. При этом жители острова Итуруп толчки не ощущали.

Ранее землетрясение магнитудой 4 произошло в Казахстане. Подземные толчки были зафиксированы в 15.35 мск и ощущались недалеко от границы с Россией. Эпицентр находился в Катон-Карагайском районе Казахстана, который имеет границу с РФ.

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9

Напомним, в результате разрушительного землетрясения в Турции по последним данным, погибло уже более 29,5 тыс. человек, пострадали еще более 80 тыс. В соседней Сирии погибших насчитывается 1414 человек, пострадавших – более 10 тыс.

Происшествия,Видео,Елена Семенова,РАН,
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