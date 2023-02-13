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47 минут назад

Выстрелившего во время ссоры в жену из арбалета россиянина задержали

Lenta.ru

В Магаданской области полиция задержала 36-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве жены. Об этом в понедельник, 13 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Выстрелившего во время ссоры в жену из арбалета россиянина задержали
Фото: ТАССТАСС

В отношение мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. По версии следствия, в ночь на 13 февраля россиянин в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женой и выстрелил в нее из арбалета. 41-летняя женщина скончалась на месте от обильной кровопотери. Орудие преступления изъято.

Ранее сообщалось, что под Челябинском осудят мужчину, застрелившего жену и пытавшегося убить свидетелей расправы.

Происшествия,Следственный комитет,
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