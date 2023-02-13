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11 минут назад

В России произошло новое землетрясение

Lenta.ru

В акватории Тихого океана у Курильских островов произошло новое землетрясение магнитудой 5,5. О случившемся в российском регионе сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН, передает «Интерфакс».

Согласно данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного утром в понедельник, 13 февраля, землетрясения находился в 682 километрах восточнее Южно-Сахалинска, в 23 километрах южнее юго-западной оконечности острова Симушир.

Сотрудники Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН оценили землетрясение как интенсивное.

7 февраля в РАН рассказали о землетрясении в Тихом океане у Курильских островов магнитудой 5,8. Подземные толчки тогда ощущали жители Камчатки.

До этого академик РАН Александр Горшков предупредил о риске землетрясения в Крыму, сопоставимого с турецким происшествием.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17, став самым сильным с 1939 года. Сильные толчки ощущались во многих городах страны, включая Кайсери, Адану, Мерсин и Хатай. Кроме того, землетрясения были зафиксированы в Сирии, Ливане, Ираке и в ряде других стран.

По последним данным, количество жертв в Турции и Сирии превысило 33 тысячи.

Происшествия,Видео,Александр Горшков,РАН,
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