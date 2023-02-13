Двое мужчин насмерть отравились угарным газом в российском регионе

В Астраханской области два человека погибли от отравления угарным газом на чабанской точке. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по российскому региону.

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По данным следователей, погибшими оказались двое мужчин 52 и 48 лет. Тела россиян нашел родственник одного из них. Предварительно, в помещении использовалась газовая горелка.

Чабанская точка, где нашли тела погибших, находилась в 25 километрах от города Харабали. После случившегося следователи начали проверку.