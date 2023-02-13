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46 минут назад

Двое мужчин насмерть отравились угарным газом в российском регионе

Lenta.ruиещё 1

В Астраханской области два человека погибли от отравления угарным газом на чабанской точке. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по российскому региону.

Двое мужчин насмерть отравились угарным газом в российском регионе
Фото: ТАССТАСС

По данным следователей, погибшими оказались двое мужчин 52 и 48 лет. Тела россиян нашел родственник одного из них. Предварительно, в помещении использовалась газовая горелка.

Чабанская точка, где нашли тела погибших, находилась в 25 километрах от города Харабали. После случившегося следователи начали проверку.

Ранее в Варне Челябинской области в бане нашли тела двух местных жителей — россияне надышались угарным газом, на их телах не нашли признаков насильственной смерти.

Происшествия,Следственный комитет,
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