СК России изучит обстоятельства обстрела Белгородской области

Следователи СК России изучат факты обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. 11 февраля по населённому пункту было выпущено несколько снарядов с украинской стороны. По данным губернатора региона, пострадавших нет, однако повреждено несколько объектов гражданской инфраструктуры.
«Следственный комитет России в рамках расследования установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
Также следователи СК России выясняют обстоятельства произошедших ранее обстрелов вооружёнными формированиями Украины населённых пунктов в Донецкой Народной Республике.
«Погибла женщина. Ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских лиц. Кроме того, повреждены четыре домостроения, а также три объекта гражданской инфраструктуры», — уточняется в комитете.
Ранее сообщалось, что следователи СК России нашли на месте обстрела в Мелитополе осколки, вероятно, ракет HIMARS.