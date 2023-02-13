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46 минут назад

СК России изучит обстоятельства обстрела Белгородской области

RT на русском

Следователи СК России изучат факты обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. 11 февраля по населённому пункту было выпущено несколько снарядов с украинской стороны. По данным губернатора региона, пострадавших нет, однако повреждено несколько объектов гражданской инфраструктуры.

СК России изучит обстоятельства обстрела Белгородской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следственный комитет России в рамках расследования установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Также следователи СК России выясняют обстоятельства произошедших ранее обстрелов вооружёнными формированиями Украины населённых пунктов в Донецкой Народной Республике.

«Погибла женщина. Ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских лиц. Кроме того, повреждены четыре домостроения, а также три объекта гражданской инфраструктуры», — уточняется в комитете.

Ранее сообщалось, что следователи СК России нашли на месте обстрела в Мелитополе осколки, вероятно, ракет HIMARS.

Происшествия,Следственный комитет,
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