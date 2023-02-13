СК России изучит обстоятельства обстрела Белгородской области

Следователи СК России изучат факты обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. 11 февраля по населённому пункту было выпущено несколько снарядов с украинской стороны. По данным губернатора региона, пострадавших нет, однако повреждено несколько объектов гражданской инфраструктуры.