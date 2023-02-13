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23 минуты назад

В Хабаровском крае тигр убил человека

Вести Подмосковья

Возле селения Нельма Хабаровского края были обнаружены останки человека. Было установлено, что они принадлежат охотнику с острова Сахалин. Об этом сообщает ТАСС.

В Хабаровском крае тигр убил человека
Фото:  freepik.com freepik.com

В поселке Нельма Советско-Гаванского района края постоянного населения нет. В расположенных здесь зимовьях временами живут охотники и промысловики. Нельма находится на берегу Татарского пролива в 180 километрах от райцентра. Добраться сюда можно морем, а зимой — только по воздуху. Скорее всего охотник погиб при встрече с тигром, о чем говорят следы хищника, обнаруженные рядом с останками. Тревогу забили родственники мужчины, который перестал выходить на связь.

В последнее время тигры в Хабаровском крае стал намного чаще заходить в населенные пункты и нападать на собак. Только с начала этого года погибло более 40 дворовых собак. В связи с этим в пяти районах был разрешен отлов тигров. Затем хищников выпускают обратно вдали от населенных пунктов, а некоторых отправляют в реабилитационный центр.

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