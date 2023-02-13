В Турции сотни тысяч человек продолжают жить под открытым небом

По состоянию на утро понедельника число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 33 тысячи человек. Чиновники и медики заявили, что 29 605 человек погибли в Турции и 3 574 человека в Сирии. Ранее глава гуманитарной помощи ООН Мартин Гриффитс заявил: он ожидает, что число погибших увеличится как минимум вдвое.

Фото: Анна Ковалева Анна Ковалева

Через неделю после того, как два землетрясения магнитудой 7,8 и 7,6 балла почти сравняли с землей южную Турцию и северную Сирию, сотни тысяч людей спят под открытым небом, часто при минусовых температурах. В южной турецкой провинции Хатай, одном из районов, наиболее сильно пострадавших от землетрясения, куда, по словам некоторых граждан, для прибытия бригад скорой помощи потребовалось несколько дней, многие спят в своих машинах или в импровизированных палатках под рыночными прилавками, сообщает Guardian.

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В своей речи в прошлую среду в палаточном городке в Кахраманмараше, недалеко от эпицентра землетрясения, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что государство окажет немедленную помощь перемещенным лицам. По его словам, те, чьи дома были разрушены или кто не знает, безопасно ли вернуться в них, будут размещены в отелях. "Мы никогда не позволим нашим гражданам оставаться на улице, если им некуда больше идти", - сказал Эрдоган. Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил в воскресенье, что более миллиона человек по-прежнему живут в палаточных городках. Ночью температура в пострадавших районах опускается до -9 градусов.

В Сирии ситуация еще хуже. "До 5,3 миллиона человек в Сирии могли остаться без крова в результате землетрясения, - заявила на брифинге для прессы представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Сирии Сиванка Дханапала. - Это огромное число, и оно касается населения, уже страдающего от массового перемещения".

Выжившие и эксперты по строительству в Турции заявили, что плохое строительство, скорее всего, усугубило масштабы разрушений, вызванных землетрясением, а также число погибших. В ответ турецкое правительство арестовало строительных подрядчиков, связанных с обрушением зданий, а министерство юстиции создало бюро по расследованию преступлений, связанных с землетрясением, в зоне бедствия.

Однако эксперты по строительству говорят, что строители не смогли бы завершить свои проекты без одобрения ряда чиновников, которые до сих пор избегали проверки за возможное подписание некачественной работы. "Задержание подрядчиков - это реакция на общественный резонанс", - сказал New York Times Танер Юзгеч, бывший президент Палаты инженеров-строителей, профессиональной организации. По его словам, во время пятидневного визита в зону землетрясения он видел много признаков плохого строительства.

Строительство было движущей силой политики экономического развития правительства Эрдогана. За два десятилетия своего пребывания на посту президента и премьер-министра он сделал масштабное строительство дорог, мостов, торговых центров и жилья для 80-миллионного населения Турции опорой экономического роста. Турция пострадала от сильного землетрясения в 1999 году, в результате которого погибло более 17 тысяч человек, и с тех пор она обновила свои строительные нормы, чтобы подготовиться к будущим землетрясениям. Но эксперты по строительству заявили: это землетрясение показало, что правила иногда нарушаются.

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил журналистам в воскресенье, что 134 человека будут привлечены к уголовной ответственности за причастность к обрушившимся зданиям. 10 из них были арестованы, еще семерым запретили выезд за границу. "Мы будем тщательно следить за этим до тех пор, пока не будет завершен необходимый судебный процесс, особенно в отношении подрядчиков зданий, которым был нанесен серьезный ущерб, которые привели к гибели людей и травмам", - заявил журналистам в Анкаре вице-президент Фуат Октай.